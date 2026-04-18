Yenişehir Sineması Restorasyonu Hedefleniyor
18.04.2026 20:53
Karabük’te uzun süre kullanılmayan Yenişehir Sineması'nın restorasyonu için çalışmalar başlatıldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, uzun süredir kullanılmayan sinema binasında incelemelerde bulundu.

Karabük'te 1958'de hizmete açılan ve Yenişehir Sineması'nın restorasyon çalışmalarıyla yeniden kente kazandırılması hedefleniyor.

Şahin, Yenişehir Sineması'nın Karabük'ün geçmişiyle geleceği arasında önemli köprü olduğunu belirterek, "Şehrimizin kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kıymetli yapıyı yeniden Karabük'ün hizmetine sunmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç da Yenişehir Sineması'nın sadece bir yapı değil, aynı zamanda Karabük'ün sosyal hayatına tanıklık etmiş önemli mekan olduğunu dile getirerek, yapılacak çalışmalarla burayı yeniden canlandırmayı hedeflediklerini anlattı.

Çetinkaya da yazlık sinemanın ardından kışlık sinemanın da restore edilmesinin kentin kültürel hayatına katkı sunacağını ifade ederek, Karabük'ün tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini anlattı.

Salt da çalışmanın şehirde heyecan oluşturduğunu belirterek, hemşehrilerinin anılarında önemli yeri olan mekanı yeniden canlandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

