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Yerköy'de Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışanlar Yakalandı - Son Dakika
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Yerköy'de Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışanlar Yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran sürücü adayı ve ona kopya veren 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerköy\'de Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışanlar Yakalandı
05.01.2024 - 12:11,  Güncelleme: 12:14
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YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kopya düzeneği ile ehliyet sınavına giren sürücü adayı ile kopya veren 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde sürücü belgesi yazılı sınavına giren M.S.S.'nin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, sınav merkezi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Okul yakınındaki bir araçta bulunan A.K., M.S. ve R.Ş.'nin casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla sınav salonunda bulunan sürücü adayı M.S.S.'ye kopya verdikleri belirlendi.

M.S.S.'nin üzerinde yapılan aramada ise kulaklık, düğme kamera, mikro ses kartı ve Wi-Fi cihazı çıktı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken sürücü adayı, para karşılığında şüphelilerle anlaştığını itiraf etti.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Yerköy, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerköy'de Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışanlar Yakalandı - Son Dakika
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