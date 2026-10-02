Yerli navigasyon 70 binden fazla Togg'da kullanılacak, konum verisi korunacak - Son Dakika
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Yerli navigasyon 70 binden fazla Togg'da kullanılacak, konum verisi korunacak

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Yerli navigasyon 70 binden fazla Togg\'da kullanılacak, konum verisi korunacak
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Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, yerli navigasyon uygulamasının kriz ve savaş zamanlarında stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Yerli navigasyon uygulaması, 70 binden fazla Togg'da kullanılacak ve yabancı uygulamaların kontrolsüz konum verisi erişimini engelleyecek.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, navigasyon uygulamalarının barış zamanında kritik rolünün gözden kaçabildiğine dikkati çekerek "Kriz zamanlarında, savaş zamanlarında adeta silaha dönüşebilen özelliğiyle stratejik öneme sahip bir teknoloji." diye konuştu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yönlendirmesi ve teşvikiyle Bilişim Vadisi ve Başarsoft ortaklığında kurulan BvB çatısı altında, Türkiye'nin yerli ve milli navigasyon uygulaması geliştiriliyor.

Projeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, navigasyon uygulamalarının geliştirilmesini stratejik bir alan olarak nitelendirerek yerli navigasyon yazılımının Türkiye için hayati bir gereksinim olduğunu vurguladı.

Bu tür teknolojilerin huzur ve refah zamanlarında geri planda kaldığına değinen Tüzgen, yerli ve milli navigasyonun önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Navigasyon uygulamaları aslında barış zamanı çok hissetmediğimiz ama kriz zamanlarında, savaş zamanlarında adeta silaha dönüşebilen özelliğiyle stratejik öneme sahip bir teknoloji. Bunu Ukrayna-Rusya savaşında gördük, İran-İsrail savaşında gördük. Buradan elde edilen verilerin savaşta strateji ve hedef belirlemek için kullanıldığını gördük. Bu yüzden, buna benzer problemlerle karşılaşmamak için ya da çok daha basit de düşünebiliriz, bir ambargo durumunda Türkiye'deki vatandaşlarımızın navigasyon hizmetine erişiminin kesilmemesi için yerli ve milli navigasyon uygulamamızı geliştiriyoruz."

Veri güvenliği ve mahremiyeti

Tüzgen, kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyeti konusuna da değinerek yabancı navigasyon uygulamalarının vatandaşların konum verilerine doğrudan erişebildiğine dikkati çekti.

Türkiye'de resmi makamların dahi konum bilgisi alabilmesi için mahkeme kararı zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Tüzgen, şunları söyledi:

"Stratejik yönünü özellikle vurgulamak istiyorum. Türk Emniyet Teşkilatı bir vatandaşımızın konumunu öğrenmek istediği zaman bunun için mahkeme kararı gerekiyor. Ancak yabancı şirketler bu uygulamalar üzerinden her an bu veriye ulaşabilmekteler. Bu, gerçekten büyük bir açık ve biz bu açığı da böylece biraz kapatmış olacağız."

TOGG ile hayata geçirilen işbirliği

Tüzgen, yerli navigasyon uygulamasının devreye girmesiyle kontrolsüz veri erişiminin önüne geçileceğini ve hiçbir kurum veya şirketin yargı kararı olmaksızın konum verilerine ulaşamayacağını ifade etti.

Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikiyle TOGG ile hayata geçirilen işbirliğine ilişkin, yollardaki 70 binden fazla Togg'un bu uygulamayla yön bulacağını söyledi.

Projenin belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini aktaran Tüzgen, uygulamanın yakın zamanda tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti.

Tüzgen, farklı platformlar için eş zamanlı geliştirilen yazılımın, cep telefonlarının uygulama marketlerinden ücretsiz ve kolayca indirilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Bilişim VadisiTeknolojiOtomobilGüncelTOGGSon Dakika

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