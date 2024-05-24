Yeryüzü Doktorları Derneği, Mozambik\'te sağlık hizmeti vermeye devam ediyor

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Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekipleri, sağlık sorunlarının tespiti ve tedaviye ulaşamayan ihtiyaç sahipleri için Mozambik'e gitti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarıyla Mozambik'te sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Dernek, 2 pediatri uzmanı, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 yenidoğan hemşiresinden oluşan sağlık ekibiyle, bölgede kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında başkent Maputo'daki Ndvela Sağlık Merkezi'nde hizmet verecek.

Yeryüzü Doktorları, 1 Haziran'a kadar bölgede, sağlık sistemini desteklemek ve geliştirmek için alanında uzman doktorlarıyla yerel sağlık çalışanlarına kendi tecrübelerini aktaracak, muayeneler gerçekleştirecek ve eğitimler verecek.

Öte yandan teorik eğitimlerle başlayan eğitim süreci uygulamalı gösterilerek bölgede sürekli sağlık hizmetinin sağlanmasına yardımcı olunacak.