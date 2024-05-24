Yeryüzü Doktorları Derneği, Mozambik'te sağlık hizmeti vermeye devam ediyor - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Derneği, Mozambik'te sağlık hizmeti vermeye devam ediyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, Mozambik\'te sağlık hizmeti vermeye devam ediyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle Mozambik'te sağlık sorunlarıyla mücadele etmek için gönüllü sağlık ekiplerini gönderdi. Pediatri uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından oluşan ekip, başkent Maputo'daki bir sağlık merkezinde hizmet verecek. Ayrıca, dernek bölgedeki sağlık çalışanlarına eğitimler vererek sağlık sistemini desteklemeyi hedefliyor.

24.05.2024 13:21
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Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekipleri, sağlık sorunlarının tespiti ve tedaviye ulaşamayan ihtiyaç sahipleri için Mozambik'e gitti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü sağlık çalışanlarıyla Mozambik'te sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Dernek, 2 pediatri uzmanı, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 yenidoğan hemşiresinden oluşan sağlık ekibiyle, bölgede kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında başkent Maputo'daki Ndvela Sağlık Merkezi'nde hizmet verecek.

Yeryüzü Doktorları, 1 Haziran'a kadar bölgede, sağlık sistemini desteklemek ve geliştirmek için alanında uzman doktorlarıyla yerel sağlık çalışanlarına kendi tecrübelerini aktaracak, muayeneler gerçekleştirecek ve eğitimler verecek.

Öte yandan teorik eğitimlerle başlayan eğitim süreci uygulamalı gösterilerek bölgede sürekli sağlık hizmetinin sağlanmasına yardımcı olunacak.

Kaynak: AA

Mozambik, Maputo, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları Derneği, Mozambik'te sağlık hizmeti vermeye devam ediyor - Son Dakika

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