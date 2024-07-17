Yeşil Alanlarda Vidanjörle Sulama Yer Altı Sularını Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Yeşil Alanlarda Vidanjörle Sulama Yer Altı Sularını Olumsuz Etkiliyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, kentlerde bulunan yeşil alanlarda sıkça başvurulan vidanjörlerle sulamanın, yer altı kaynaklarını ve yeşil alanları olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Özyavuz, su kaynaklarının hoyratça kullanımından kaçınılması gerektiğine işaret ederek, kentsel yeşil alanlarda su tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, yer altı su kaynaklarının aşırı kullanımının önüne geçebilmek için kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

17.07.2024 09:47
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, kentlerde bulunan yeşil alanlarda sıkça başvurulan vidanjörlerle sulamanın, yer altı kaynaklarını ve yeşil alanları olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Murat Özyavuz, AA muhabirine, küresel ısınmayla dünyada suyun öneminin arttırdığını vurguladı.

Yeşil alanların sulanmasında dikkat edilecek hususların başında buharlaşmanın geldiğini aktaran Özyavuz, sulama çalışmalarının gece saatlerinde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Su kaynaklarının hoyratça kullanımından kaçınılması gerektiğine işaret eden Özyavuz, kentsel yeşil alanlarda su tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Suyun kalitesine bakılmalı"

Özyavuz, yaz aylarında yeşil alanlar için yer altı sularının daha fazla kullanıldığını belirterek, "Vidanjörlerin çektiği sular yer altı suları. Bunlar yer altı sularını azaltıyor. Bunun dışında yer altından çıkan suyun kalitesine bakılmadığı için sulanan yerlerde sararmalar meydana geliyor. Tuzlu su olup olmadığına bakılmadan yer altı suyu çekilip, vidanjörlerle çim alanlara verilebiliyor. Çim alanlarda bu nedenle tuzlu sudan dolayı kurulmalar oluyor. Bu tip sulamalarda suyun kalitesine bakmak gerekiyor. Yeşil alanları sulayacağız diye öldürebiliyoruz." diye konuştu.

-"Az ve çok su isteyen bitkiler yan yana kullanılmamalı"

Özyavuz, yer altı su kaynaklarının aşırı kullanımının önüne geçebilmek için kuraklığa dayanıklı bitkilerin kentlerin yeşil alanlarında kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Kentlerde bulunan yeşil alanlarda mutlaka su ihtiyaçları aynı olan bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini anlatan Özyavuz, şunları kaydetti:

"İthal bitkiler dışında kendi ülkemize özgü bitkileri kullanmamız gerekiyor. Bitki kullanımında su ihtiyaçları aynı olan bitkileri yan yana kullanmayı tercih etmeliyiz. Aynı alanda az ve çok su isteyen bitkiler kullanılamaz. Gruplandırmayı mutlaka yapmalıyız. Yabani otlar görsel olarak belki dikkatimizi çekiyor ama bunlar özellikle çim alanlarda suyu fazla harcıyor.

Buraların düzenli bakımları sayesinde bile yeşil alanlarda su kullanım miktarları düşüyor. Bunlar kısa zaman içerisinde ve çok fazla enerji harcanmadan dikkat edilebilecek hususlar. Bunlara dikkat edildiğinde ülkede yeşil alanlarda su konusunda önemli derecede su tasarrufu sağlamış oluruz."

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Tarım, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Alanlarda Vidanjörle Sulama Yer Altı Sularını Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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