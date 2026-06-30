Yeşilay Gönüllüleri Malatya\'da Etkinlik Düzenledi

Malatya'da Yeşilay gönüllüleri çeşitli etkinliklere katılarak Yeşilay ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yeşilay Malatya Şube Başkanlığı koordinesinde Koruyucu Aile Günü kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen Koruyucu Aile Şenliği'ne katılan Şube Kadın Komisyonu, Şube Gençlik Komisyonu ve gönüllüler, şenlikte stant açtı ve Yeşilay ve faaliyetlerini anlattı.

Etkinlik boyunca standı ziyaret eden vatandaşlara Yeşilay ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirmede bulunan gönüllüler, çocuklara balon hediye etti.

Yeşilay gönüllüleri, Hekimhan Kaymakamlığınca ilçede düzenlenen Yaza Merhaba Şenliği'ne de katıldı.

Vatandaşları Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgilendiren gönüllüler, çocuklarla yüz boyama etkinliği yaptı, çeşitli oyunlar oynadı.

Gönüllüler burada çocuklarla hem eğlendi hem de onlara sağlıklı yaşamın ve bağımlılıklardan uzak bir geleceğin önemini konuştu.