Yeşilay tarafından düzenlenen Avrupa Puzzle Şampiyonası, yarın İstanbul'da 22 ülkeden 600 yarışmacının katılımıyla başlayacak.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen şampiyona, 27-29 Kasım'da Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.

"Puzzle İnsanları Bir Araya Getirir" mottosuyla düzenlenen şampiyonada yarışmacılar bireysel, ikili, takım ve dörtlü takım kategorilerinde mücadele edecek.

Şampiyonayla bireylerin nitelikli zaman geçirmelerine yönelik alternatif etkinliklerin teşvik edilmesi, sosyal etkileşim ve dayanışmanın önemine dikkati çekilmesi amaçlanıyor.

Şampiyonanın ilk iki gününde bireysel, çiftler ve takım yarışmaları yapılacak. Son gününde ise çiftler ve bireysel kategorilerde final müsabakaları yapılırken, görme engellilere yönelik özel bir puzzle turnuvası da düzenlenecek.

Şampiyona, dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verileceği törenle sona erecek.