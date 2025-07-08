Yeşilay, Kilis Belediyesi Personeline Eğitim Verdii

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) uzmanları, Kilis Belediyesi personeline bağımlı bireye yaklaşım konusunda bilgilendirme yaparak psikososyal destek hizmetlerini tanıttı.

Yeşilay Kilis Danışmanlık merkezi koordinasyonunda yürütülen bilgilendirme çalışması kapsamında, belediyede görev yapan personel ziyaret edildi.

Etkinlikte, bağımlılıkla mücadele yolları, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri ile YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında Kıdemli Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ve Uzman Psikolog Nisanur Kendirci tarafından detaylı bilgi verildi.

Eğitimlerin farklı kurumlarla devam edeceği belirtildi.