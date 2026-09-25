Yeşilay Tekkeköy, kurum ziyaretleriyle bağımlılıkla mücadeleyi masaya yatırdı

Yeşilay Tekkeköy İlçe Temsilciliği tarafından kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kurumlara ziyaret gerçekleştirildi.

Yeşilay Tekkeköy İlçe Temsilcisi Serkan Korkmaz, Samsun Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Ayten Bayrak ve Şube Sorumlusu Ceyda Taşdemir, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, İlçe Sağlık Müdürü Erdinç Özoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Aydın, Gençlik Merkezi Müdürü Serap Aydın, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan ve Kütüphane Müdürü Ülkü Yıldız ile görüştü.

Görüşmelerde, 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında kurumlar arasında gerçekleştirilebilecek faaliyetler ele alındı.

Bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve farkındalık çalışmalarına yönelik yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği görüşmelerde kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.