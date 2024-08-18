Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Recep Bülbülses mağdur durumda - Son Dakika
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Recep Bülbülses mağdur durumda

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Yeşilçam'ın başarılı oyuncusu Recep Bülbülses, maddi sıkıntılar yaşadığını ve destek alamadığını belirterek sokaklarda kaldığını söyledi.

18.08.2024 10:24
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Recep Bülbülses: "Yeşilçam'dan destek alamıyorum, mağdurum, sokaklardayım"

İSTANBUL - Kariyerinde 90'ın üzerinde filmde rol alan Recep Bülbülses, son zamanlarda maddi problemler yaşadığını söyleyerek, "Yeşilçam'dan hiç destek alamıyorum. Çok mağdurum, çok zor durumdayım. Sokaklardayım" dedi.

Yeşilçam'ın başarılı oyuncusu ve bir zamanların ünlü ismi Recep Bülbülses şimdilerde zor günler geçiyor. Özellikle maddi sıkıntılarla boğuştuğunu ifade eden Bülbülses, Yıldız Tilbe ve Kerem Alışık dışında ünlü isimlerden yardım alamadığını gözyaşlarıyla dile getirdi. Şu anda kalacak bir evi olmadığını ve sokaklarda kaldığını belirten oyuncu, sevenlerinden ve sanatçılardan yardım istedi.

"Kira verecek durumum yok, zor durumdayım"

Yıldız Tilbe'nin ve Kerem Alışık'ın kendisine yardım ettiğini dile getiren Recep Bülbülses, "Recep Bülbülses'in hayatı çok kötü. Biliyorsunuz camiamız nankör. 'Düşenin dostu yok' derler ama tabii ki Yeşilçam'a saygı duyuyorum. Yeşilçam diye bir şey kalmadı artık. Bizim gibi eski sanatçıları öldürdüler. Sağdan soldan yardımcı olanlardan Allah yardımcı olsun. Güzel değerli insanların bana sözleri var. Hülya Koçyiğit'ten engelli araba rica ettim. Sağ olsun inşallah hayırlısıyla bekliyorum. Sosyal güvencem yok. Değerli Yıldız Tilbe'den Allah razı olsun, arada konserlerine gidiyorum. Bana en güzel şekilde yardım etmeye çalışıyor. Kerem Alışık yardım ediyor aydan aya. Sağda solda kalıyorum. Birilerinin yanında kalıyorum. Kira verecek durumum yok, zor durumdayım" şeklinde konuştu.

"Bazen kendi kendime üzülüyorum, ağlıyorum. Allah razı olsun, bazı plakçılar bana yardım ediyor" diye devam eden Bülbülses, bazı günler dışarda sabahladığını, mağdur olduğunu anlattı.

(EC-GŞ-MD-HA-Y)

Yeşilçam\'ın ünlü oyuncusu Recep Bülbülses mağdur durumda
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Recep Bülbülses mağdur durumda - Son Dakika

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