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Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri

AMASYA - Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Ölümlere ilişkin inceleme başlatıldı. Balıkların tüketilmemesi yönünde uyarılar yapıldı.

Yeşilırmak'ın Tersakan Çayı ile birleştiği noktada görülen balık ölümleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri inceleme başlatarak su ve balıklardan numune aldı.

"Yeşilırmak çok kirli"

Ölü ve baygın balıkların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, "Solungaçların rengi bize balık hastalıklarının şifrelerini verir. Yeşilırmak'taki balıkların solungaçları koyu kahverengi ve siyaha yakın renktedir. Yeşilırmak'taki balıklar zor şartlarda ve ölmenin kıyısında yaşıyor. Çünkü Yeşilırmak çok kirli" dedi.

"Bilinçsiz tarım uygulamaları da kirliliği artırıyor"

Evsel ve endüstriyel atıkların yanı sıra bu dönemdeki bilinçsiz tarım uygulamalarının da kirliliği artırdığına değinen Çelik, "Bu döneme özel kirlilik bilinçsiz tarım, gübreleme uygulamalarıdır. Bunlar yüzeysel ve yer altı sularıyla birlikte Yeşilırmak'a akıyor. Aynı zamanda su debisi de düşük olduğu için çok konsantre bir kirlilikle karşı karşıyayız" diye konuştu.