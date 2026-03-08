Yeşiller Baden-Württemberg Seçimlerinde Birinci - Son Dakika
Yeşiller Baden-Württemberg Seçimlerinde Birinci

08.03.2026 20:38
Baden-Württemberg seçimlerinde Yeşiller, yüzde 32 oyla birinci oldu. Cem Özdemir başbakan olabilir.

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçiminde, sandık çıkış anketine göre Yeşiller partisi birinci oldu.

Ülkenin güneybatısındaki eyalette düzenlenen meclis seçimlerinde yerel saatle 18.00'de oy verme işlemi sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre yaklaşık 7,7 milyon seçmenin bulunduğu Baden-Württemberg'de Yeşiller, oyların yüzde 32'sini alarak birinci çıktı.

Yeşiller'in oy oranı, 2021'de yapılan son eyalet meclisi seçimine göre 0,6 puan azaldı.

Eyaleti 15 yıldan beri yöneten Yeşiller partisinin gelecek 5 yıl için de yönetimde olması bekleniyor.

Yeşiller'in hükümet kurmayı başarması durumunda partinin eyalet başbakan adayı Cem Özdemir'in Almanya'nın ilk Türk kökenli eyalet başbakanı olması bekleniyor.

Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise oy oranını bir önceki seçimlere göre 4,9 puan artırdı ve yüzde 29 ile ikinci oldu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 17,5 oy oranıyla üçüncü olurken Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 5,5 oy oranına ulaşarak dördüncü sırada geldi.

Sandık çıkış anketine göre Sol Parti ve Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4,5 oranında oy alarak seçim barajına takıldı ve gelecek dönemde de Baden-Württemberg Eyalet Meclisi'nde yer almayacak.

Seçimlerin kesin sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA

