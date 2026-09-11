Yeşiller lideri Polanski, British Museum sponsorluğuna yaptırım araştırması istedi - Son Dakika
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Yeşiller lideri Polanski, British Museum sponsorluğuna yaptırım araştırması istedi

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İngiltere'de Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski, Efrat'taki rehabilitasyon merkezini finanse eden Igor Tulchinsky'nin British Museum'daki Bayeux Duvar Halısı sergisine sponsorluğunun yaptırım kararlarını ihlal edip etmediğinin araştırılmasını istedi.

İngiltere'de Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu ve İngiltere'nin yaptırım kararı aldığı yerleşim yeri Efrat'ta rehabilitasyon merkezini finanse eden Igor Tulchinsky'nin, British Museum'daki Bayeux Duvar Halısı sergisinin sponsoru olmasının hükümet tarafından araştırılmasını istedi.

İngiliz medyasına konuşan Polanski, Britanya'nın Normanlar tarafından fethedilmesini anlatan ve 1070'lerde yapılıp o günden beri Fransa'da sergilenen Bayeux Duvar Halısı'nın Tulchinsky sponsorluğunda British Museum'da sergilenmeye başlamasına tepki gösterdi.

Hükümetin İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını "etnik temizlik" olarak nitelediğini söyleyen Polanski, "Hükümetin kabul ettiği şekliyle bu etnik temizlikte parmağı bulunan milyarderlerden biri, bu sergiye sponsorluk yapıyor. Hükümet, söylemden ve sembolik hareketlerden öteye geçmek istiyorsa, bu sponsorluğun yaptırım kararlarını ihlal edip etmediğini araştırmalı." dedi.

Bugünkü İngiltere'nin şekillenmesine önemli katkısı bulunan Norman Fethi'ni anlatan yaklaşık 1000 yıllık duvar halısının yaklaşık 5 milyon sterlin karşılığında British Museum'a kiralanmasına destek veren Tulchinsky'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen topraklardaki İsrail yerleşimi Efrat'ta İsrail askerlerinin rehabilitasyonu için kurulan merkezi finanse ettiği ortaya çıkmıştı.

Bunun yanında, British Museum'un geçen hafta İsrail ordusuna yazılım desteği sağlayan Palantir şirketinin kurucusu Peter Thiel'i henüz açılmayan Bayeux Duvar Halısı sergisinde özel olarak ağırladığı da İngiliz medyasında yer almıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, İngiltere, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşiller lideri Polanski, British Museum sponsorluğuna yaptırım araştırması istedi - Son Dakika

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