Yeşiller Partisi'nden Siyonizm Kararı

25.02.2026 14:25
Zack Polanski, partisinin kongresinde siyonizmi ırkçılık olarak gören tasarıya destek verecek.

İngiltere Yeşiller Partisinin Yahudi lideri Zack Polanski, partisinin gelecek ay yapacağı kongrede, siyonizmi ırkçılık olarak gören tasarıya destek vereceğini açıkladı.

Times Radio'ya konuşan Polanski, İsrail'in Gazze saldırılarını "tam bir ırkçılık" olarak nitelerken gelecek ayki parti kongresinde siyonizmi ırkçılık olarak gören karar tasarısının oylanacağını hatırlattı.

Filistin halkının direnme ve İsrail işgalinden kurtulma hakkını destekleyen "Siyonizm Irkçılıktır" başlıklı tasarıya destek vereceğini kaydeden Polanski, tasarının siyonizm tanımını daha da detaylandırdığını savundu.

Kendisi de bir Yahudi olan Polanski, "Siyonizm hakkında farklı tanımlar yapabilirim. Siyonistler ırkçı mıdır, değil midir tartışması yapabiliriz. İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımı üzerinden konuşacaksak evet, kesinlikle ırkçıdır." dedi.

Tasarı üzerindeki tartışmaları değerlendireceğini belirten Polanski, "Siyonizm, İsrail hükümetinin şu an yaptığı şeyse bu, kesinlikle ırkçılıktır, ben de buna oy veririm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

