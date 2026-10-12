Yeşilyurt Kaymakamı Altın, Fırınlı Günler Projesi\'yle 4 köyde kadınlarla buluştu

EKBER TÜRKOĞLU/RAMAZAN SARICAN - Tokat'ta Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, "Fırınlı Günler Projesi" kapsamında ziyaret ettiği köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinliyor.

Kaymakam Yeşim Altın, kırsal bölgelerde yaşayanların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Samimi bir ortam oluşturmak amacıyla ziyaretler, kadınların ekmek hazırlamak için bir araya geldikleri köy fırınında gerçekleştirilerek gönül bağı kuruluyor.

"Fırınlı Günler Projesi" adı verilen uygulamayla, kadınlarla ekmek pişirdikleri sırada ocak başında sohbet edilip sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini rahatça dile getirmelerine imkan sağlanıyor.

Kaymakam Yeşim Altın, proje kapsamında son olarak Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cemile Gedik Ay ile Sekücek köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Her hafta bir köy ziyaret ediliyor

Yeşim Altın, AA muhabirine, "Fırınlı Günler Projesi"ni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında köyleri ziyaret ettiklerini anlatan Altın, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini yerinde dinlemeyi amaçladıklarını belirtti.

Böylece resmi görüşmelerin ötesine geçilerek güvene, samimiyete ve karşılıklı anlayışa dayalı iletişim kurulduğunu anlatan Altın, kadınların sosyal hayata katılımının ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Projeyi 1 ay önce başlattıklarını ve şimdiye kadar 4 köyde kadınlarla buluştuklarını dile getiren Altın, "Olabildiğince her hafta bir köyümüzü ziyaret ederek Fırınlı Günler Projesi kapsamında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz." dedi.

Projenin olumlu ilerlediğini ifade eden Altın, "Hem vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemiş oluyoruz hem bize gelemeyen, imkanı olmayan vatandaşlarımızı biz ziyaret ederek taleplerini almış oluyoruz. Onlar da sağ olsun, bizleri kendi evlatları, kardeşleri gibi görüp ağırlıyorlar. Misafirperverliklerinden dolayı bütün vatandaşlarımıza, köylülerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Köy sakinleri Kaymakamın ziyaretinden mutlu oluyor

Sekücek Muhtarı Ali Günsevinç ise Kaymakam Altın'ın köylere giderek vatandaşlarla bir araya gelmesinden çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Kaymakam Hanım'ın köylülerle görüşmesi insanlara haz veriyor. Vatandaşlarımız biliyorlar ki devlet yanımızda." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Şehzade Çiçekdal da Kaymakam Altın'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Ziyaret bizim için çok kıymetli. Sorunlarımızı ilettik." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Yeter Kolyiğit ise ziyaret dolayısıyla Kaymakam Altın'a teşekkür ederek, isteklerinin yerine getirildiğini belirtti.