Yığılca'da Garaj Yangını

21.03.2026 19:59
Düzce'nin Yığılca ilçesinde garajda çıkan yangında 6 araç yandı, yangının nedeni araştırılıyor.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde bir evin garajında çıkan yangında, 1 hafif ticari araç, 2 traktör, 1 motosiklet, 2 çapa motoru olmak üzere 6 araç yandı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yığılca'ya bağlı Akçaöğren köyü İsmailçayırı Mahallesi'nde 3 katlı binanın garajında çıktı. Behçet Aydın'a ait 3 katlı binanın garaj olarak kullanılan giriş katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, giriş katını saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti. 1 saat süren çalışmanın ardından yangın, üst kata sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle garajdaki 1 hafif ticari araç, 2 traktör, 1 motosiklet ve 2 çapa motoru tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incele başlatıldı.

Öte yandan polisin yangınla ilgili soruşturması da devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yığılca, Güncel, Düzce, Olay, Son Dakika

