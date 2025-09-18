Yıldırım Beyazıt\'ta Yeni Park Yapımına Başlandı

Melikgazi Belediyesi, ilçe sakinlerine hizmet kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yeni bir parkın yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapımına başlanan park, basketbol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları ve yeşil alanlarıyla mahallede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak parklara, yeşil alanlara ve ağaçlandırmaya önem verdiklerini ifade etti.

Parkı süsleyecek yeni ağaçlar dikeceklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yıllardır atıl duran, kamulaştırılması gereken, gecekonduların bulunduğu ve metruk yapıların bulunduğu bir alanı temizledik. Yasal işlemlerin bitmesiyle beraber buraya güzel bir park yapıyoruz. Tenis kortundan basketbol sahasına, yürüyüş parkurundan kondisyon aletlerine kadar her türlü ekipman burada hazır olacak. İnşallah yeni parkımızı buraya kazandırıyoruz. Bir ay sonra inşallah burası bitecek."