Yıldız'dan Çok Taraflılık Vurgusu

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, dünyanın silahlı çatışmalar, jeopolitik bölünmeler ve hızlı küresel değişimlerin eşi benzeri görülmemiş seviyelerde yaşandığı bir dönemden geçtiğini belirterek, hiçbir ülkenin bu zorluklarla tek başına başa çıkamayacağını, bu nedenle "çok taraflılığın" zorunlu bir gereklilik olduğunu söyledi.

Yıldız, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Yıldız, "Güçlü çok taraflı kurumlar ve etkili küresel yönetişim mekanizmaları, birçok jeopolitik gerilimin çözümü ve ülkeler arasındaki güvenin yeniden inşası için elzemdir." ifadesini kullandı.

"BM'nin mevcut yapısı, özellikle Güvenlik Konseyi, bu koşullara tam olarak karşılık verememektedir"

BM'nin, birçok eksikliğine rağmen çok taraflı sistemin merkezinde yer almaya devam ettiğine işaret eden Büyükelçi Yıldız, "Ancak, dünya son seksen yılda büyük ölçüde değişti ve BM'nin mevcut yapısı, özellikle Güvenlik Konseyi, bu koşullara tam olarak karşılık verememektedir." dedi.

Yıldız, BM içinde ortaya konan taleplerin ölçek ve karmaşıklık açısından artmaya devam ettiğini belirterek, BM'nin uluslararası toplumun beklediği sonuçları sunabilecek kadar çevik kalmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

BM Şartı'nın etkili bir şekilde uygulandığı sürece küresel çalkantılar karşısında umut, adalet ve istikrarın bir simgesi olarak varlığını sürdüreceğini ifade eden Yıldız, "BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek için, tüzüğün amaç ve ilkeleri, diğerlerinin pahasına belirli ilkelere seçici bir şekilde vurgu yapılmadan, bütüncül ve dengeli bir şekilde korunmalıdır. Uluslararası hukuk, seçici bir şekilde uygulandığı takdirde meşruiyetini koruyamaz." dedi.

Yıldız, Türkiye'nin daha şeffaf, hesap verebilir, demokratik ve verimli bir Güvenlik Konseyi'nin güçlü bir destekçisi olduğunu belirterek, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukukun teşvik edilmesi ve korunmasının önemine vurgu yaptı.

"Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmemesi, özellikle kitlesel sivil acılara etkili bir şekilde yanıt verilmemesi, sisteme olan güveni zedelemektedir." diyen Yıldız, Türkiye'nin, BM Şartı'nın kalıcı ilkeleri ve vizyonu doğrultusunda üye devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.