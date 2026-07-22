Yıldız Tar Tahliye Edildi

(ANKARA) - NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan Kaos-GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, gece saatlerinde tahliye edildi.
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Yıldız Tar, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmıştı.
Kaos-GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, aylık yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edildi.
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