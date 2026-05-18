Yıldızeli\'nde Cinayet Şüphelisi Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yıldızeli ilçesinde belediyede çalışan Abdullah Hasdemir'i tabancayla vurarak öldüren kişinin akrabası O.H. (53) olduğu belirlendi. Olayın 4 yıl önce ilçede yaşanan bir cinayetle ilişkili olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı çalışmayla O.H. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, sorguya alındı.

CİNAYET KAMERADA

Öte yandan, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde poşetle yürüyen Abdullah Hasdemir, yol kenarında biriyle konuşurken cinayet şüphelisinin tabancayı çıkarıp ateş ettiği, ardından kaçtığı görüldü.

Uğur YİĞİT/SİVAS,