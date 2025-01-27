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Yılın Kareleri Oylaması

Yılın Kareleri Oylaması

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, 2024'ün fotoğraflarını inceledi ve tercihlerini açıkladı.

27.01.2025 12:50
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ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alim, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut var", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" karelerine oy veren Alim, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde ise tercihini Hakan Akgün'ün "Cedi başlıklı" karesinden yana kullandı.

Alim, oylamada çok güzel fotoğrafların olduğunu ifade ederek, "Biz de kendimize göre olanı seçtik. Yıl içerisindeki önemli olayların yer aldığı fotoğrafların olması anlamında çok güzel bir çalışma olmuş. En önemli olay ise Filistin'de insanların yaşamış olduğu dramatik yaşamları." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Filistin, Güncel, Çaykur, Yaşam, Spor, Son Dakika

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