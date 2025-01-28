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Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Baş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Yaşam" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını seçen Baş, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk" ve "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Prof. Dr. Baş, AA'nın başarılı çalışmalarından dolayı emeği geçenleri tebrik etti.