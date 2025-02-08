Yılkı Atlarına At Yaylası\'nda Yem Bırakıldı

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BOLU'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için At Yaylası'na yem bırakıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü At Yaylası'nda, yiyecek bulmakta zorluk çeken yılkı atları için Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı. Görevlilerin atları beslediği anlar, kameraya yansıdı.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,