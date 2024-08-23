Yıllardır atıl durumda olan park Karabük'e kazandırıldı - Son Dakika
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Yıllardır atıl durumda olan park Karabük'e kazandırıldı

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın talimatlarıyla yıllardır atıl durumda olan Saat Kulesi Parkı yenilenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

23.08.2024 21:05  Güncelleme: 21:11
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Yıllardır atıl durumda olan park Karabük'e kazandırıldı

Başkan Çetinkaya ilk icraatını yerine getirdi

KARABÜK - Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın talimatlarıyla yıllardır atıl durumda olan Saat Kulesi Parkı yenilenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın seçim vaatlerinden biri olan Saat Kulesi Parkı'nda çalışmalar tamamlandı. Yıllardır atıl durumda bulunan park çevre düzenlemesi ile yenilenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Hem TOKİ'lerimiz, hem de millet bahçemiz kısa sürede tamamlanır, vatandaşımızın hizmetine sunulur ve bu şekilde de Karabük'teki vatandaşlarımızın yaşam kalitesine, vatandaşlarımıza dokunan hizmetler bu şekilde devam eder. Karabük'ün geçmişinde içinde bulunduğumuz bu park gerçekten çok kıymetli ve vatandaşlarımızın nefes aldığı, gelip burada çevre ve doğayla iç içe sosyalleştiği bir ortam" dedi.

Yavuz, eğitimden ulaşıma, ulaşımdan sağlığa, sağlıktan güvenliğe, kültür ve turizme kadar birçok noktada çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yıllardır atıl durumda olan saat kulesini yeniden şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak şunları söyledi: "Saat Kulesi Parkı ailelerimizin, dostlarımızın bir araya geleceği 120 kişilik oturma alanına sahip bir buluşma alanı olacaktır. Hafta sonları halkımızın burada kuracağı kahvaltı, sohbet masalarınaücretsiz çay ikramında vermekten şeref duyacağız. Ayrıca burada normalde parklarda dışarıdan yiyecek getirmek yasaktır derler ama biz burada dışarıdan getireceğiniz kahvaltılıklar olsun, yiyecekler olsun hepsi serbest."

"Buralar onlarca kez yapıldı ama onlarca kez sahipsiz kaldı" diyen Çetinkaya, "İstiyoruz ki bundan sonra sahipsiz kalmasın. Karabüklü çocuklar, aileler bu parklarda güzel vakit geçirsin istiyoruz. Karabükümüzün sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan bu parkı, projeyi şehrimizin maneviyatına ve sosyal hayatına katkı sunacaktır. Belediye olarak Karabükümüzü daha yaşanabilir şehir haline getirmek için canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua ve kurdele kesimi ile açılışı yapılan park gezilmesiyle program sona erdi.

Yıllardır atıl durumda olan park Karabük\'e kazandırıldı
Kaynak: İHA

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