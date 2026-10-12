Yılmaz alelacele hükümlerle itibarsızlaştırmayın diyerek aklıselime davet etti

Yılmaz alelacele hükümlerle itibarsızlaştırmayın diyerek aklıselime davet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, herkesi aklıselime davet ederek önünü arkasını görmeden alelacele hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya çalışılmaması çağrısında bulundu. Açıklamasında, bu yolla siyasi rant oluşturmaya çalışılmaması uyarısını da yaptı.
Yılmaz: "Herkesi aklıselime davet ediyorum. Önünü arkasını görmeden alelacele hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın"
Kaynak: AA
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