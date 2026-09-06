Yılmaz: OVP seçimlerin zamanında yapılacağı varsayımıyla hazırlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) seçimlerin zamanında yapılacağı varsayımıyla hazırlandığını ve spekülatif bir öngörüde bulunmadıklarını söyledi. Yılmaz, seçimlerin öne alınması durumunda bunun Meclis'in takdirinde olacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " OVP'yi hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, spekülatif varsayımda olmadık. Seçimi öne alacaksa Meclis'in takdirinde"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yılmaz: OVP seçimlerin zamanında yapılacağı varsayımıyla hazırlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?