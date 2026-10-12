Yılmaz, suç işleyenin hesabının iktidar da olsa muhalefet de olsa sorulmasını istedi

Yılmaz, suç işleyenin hesabının iktidar da olsa muhalefet de olsa sorulmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, yatırım yapabilecek kişiler için suçun delillendirilerek bir şey ortaya konması halinde bunun kabul edilebileceğini söyledi. Suç işlemiş biri olması durumunda ise iktidar ya da muhalefet ayrımı gözetilmeden hesabının birlikte sorulması gerektiğini belirtti.
Yılmaz: "Yatırım yapabilir insanlar, suçunu delillendirerek, bir şey ortaya koyarsanız eyvallah. Suç işlemiş biri varsa, iktidar olsun muhalefet olsun hesabını birlikte soralım"
Kaynak: AA
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