Yılmaz, yatırımcıların potansiyel suçlu gibi gösterilmesine karşı çıktı

Yılmaz, yatırımcıların potansiyel suçlu gibi gösterilmesine karşı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, piyasalara kimsenin gölge düşürmemesi ve kuruyla yaşın karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Suçluların cezasını bulacağını belirten Yılmaz, yatırımcıların potansiyel suçluymuş gibi gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Yılmaz: "Hiçkimse piyasalara gölge düşürmesin. Kuruyla yaşı karıştırmayalım. Suçlular cezasını bulacak ama yatırımcıları potansiyel suçluymuş gibi göstermek kabul edilemez"
Kaynak: AA
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