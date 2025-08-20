YİMER 157'nin 10 Yılı: 15.728 Hayat Kurtarıldı - Son Dakika
YİMER 157'nin 10 Yılı: 15.728 Hayat Kurtarıldı

20.08.2025 11:14
YİMER 157, 10 yılda acil durumda 15.728 kişinin hayatını kurtardı ve 5 dilde 7/24 hizmet veriyor.

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157, 10 yılda acil yardıma ihtiyaç duyan 15 bin 728 kişinin kurtarılmasına aracılık etti.

Türkiye'de yaşayan yabancıların doğru, güvenilir ve hızlı bilgiye erişimini sağlamak amacıyla 20 Ağustos 2015'te kurulan YİMER 157, 10. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

YİMER, bu süreçte yalnızca bilgilendirme hizmeti sunmakla kalmadı, acil durumlarda da telefonla hayat kurtarılmasına aracılık eden bir merkez haline geldi.

Göçmen kaçakçıları tarafından mağdur edilen, insan tacirlerinin eline düşen ya da şiddete uğrayan kişilerin yanı sıra birçok yabancı, acil yardım çağrısıyla YİMER'e ulaştı.

Bu çağrılar, YİMER tarafından Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleriyle kurulan hızlı koordinasyon sayesinde kısa sürede karşılık buldu.

995 acil çağrı

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla YİMER'in faaliyetlerini AA muhabirine değerlendiren Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, 157 arandığında ve "1" tuşlandığında bir uzmanın çağrıyı yanıtladığını ve konunun aciliyetine göre olayın kolluk veya sağlık birimlerine yönlendirildiğini ifade etti.

Merkezin bugüne kadar 42 milyon dakikalık görüşme gerçekleştirdiğini ve 995 acil durum çağrısı aldığını belirten Kök, "995 acil çağrıda 15 bin 728 hayatın kurtarılmasına bizzat aracılık ettik. Yabancılar herhangi bir sıkıntı yaşadığında, insan ticareti mağduru olduğunda aklına YİMER 157 geliyor." dedi.

Kök, "Bilgilendirmenin ötesinde, bir çağrıyı yanıtlayıp onun hayatta kalmasını sağlıyorsanız, bu bizim için büyük bir gurur vesilesi, büyük bir mutluluk." diye konuştu.

5 dilde 7/24 hizmet

Kök, YİMER'in hizmet kanalları ve kapasitesine ilişkin, "YİMER'de şu anda beş dilde hizmet veriyoruz. Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça ve Rusça dillerinde arkadaşlarımız 7/24 saat esasına göre hizmet veriyor." bilgisini paylaştı.

Yabancıların merkeze yalnızca telefonla değil, farklı kanallardan da ulaşabildiğini vurgulayan Kök, "Sosyal medya platformları üzerinden de YİMER'e ulaşılabilir. Mail atılabilir, WhatsApp üzerinden veya mektupla ulaşılabilir. Bütün kanallar açık. Yeter ki yabancılar ulaşmak istesin." ifadelerini kullandı.

En çok ikamet ve günlük yaşam konuları soruluyor

Gelen çağrıların içeriğine dair istatistikleri de paylaşan Kök, taleplerin ağırlıklı olarak ikamet işlemleri ve yabancıların Türkiye'deki hayatını kolaylaştıracak konular üzerine yoğunlaştığını kaydetti.

Kök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl telefon hattı alabilirim, nasıl banka hesabı açtırabilirim, üniversitenin istediği belgeler nelerdir, sağlık ve sosyal yardımlara nasıl ulaşabilirim' gibi hemen hemen hayatta işini kolaylaştıracak her türlü soru buraya iletiliyor. Burada görev yapan arkadaşlarımız da konunun uzmanı olarak empati yaparak yabancıların sorunlarının çözümü noktasında büyük bir gayret gösteriyorlar."

Uluslararası alanda 9 ödül

YİMER'in başarısının uluslararası alanda da tescillendiğini belirten Kök, "Dünyada bu işi yapan emsal uygulamalarla beraber yarışmalara katılıyoruz. Bu yarışmalardan da şu ana kadar 9 ödül aldık." şeklinde konuştu.

Bu ödüllerde Başkanlık personelinin büyük emeği olduğunu vurgulayan Kök, gelecek hedeflerine de değinerek, teknolojik altyapıyı ve yapay zeka ile analiz yeteneklerini güçlendirmeyi, hizmet verdikleri dil sayısını ise beşten yediye çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

