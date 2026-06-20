YKS 2023: Adaylar Sınav İçin Okul Önlerinde - Son Dakika
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YKS 2023: Adaylar Sınav İçin Okul Önlerinde

20.06.2026 11:31
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Samsun, Tokat ve Amasya'da YKS'nin TYT oturumu için adaylar okullara geldi, aileler destek oldu.

Samsun, Tokat ve Amasya'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılıyor.

Samsun'da sınava girecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar, sınav giriş belgeleri ile kimlik kartlarının kontrol edilmesi ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara yönlendirildi.

YKS için salonlara girişler saat 10.00'da sona ererken okul görevlileri kapının kapanmasına sayılı dakikalar kala adayları uyardı.

Polis ekipleri, geciken bazı öğrencileri sınava girecekleri okullara motosikletlerle yetişirdi.

Tokat

Tokat'ta öğrenciler, erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi.

Kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler, görevlilerce sınav salonlarına alındı.

Aileler de sınav öncesinde çocuklarını yalnız bırakmadı. Veliler, çocuklarına başarı dileklerinde bulunurken okul çevrelerinde yoğunluk oluştu.

Amasya

Amasya'da da sabah erken saatlerden itibaren YKS'ye girecek adaylar, sınava girecekleri okulların önüne gelerek beklemeye başladı.

Kapıların açılmasının ardından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilen adaylar, sınav binalarına alındı.

Çocuklarıyla gelerek onlara moral veren aileleri de okulların çevresinde bekledi.

Öte yandan sınava girecek bir öğrencinin kimliğini unutması üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü yunus polisleri, öğrenciyi motosikletle nüfus müdürlüğüne götürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YKS 2023: Adaylar Sınav İçin Okul Önlerinde - Son Dakika

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