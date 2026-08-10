YKS Tercih Süresi Bugün Sona Eriyor
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS tercih işlemlerinin 23.59'da biteceğini hatırlattı ve son kontrolleri önerdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün 23.59 itibarıyla sona ereceğini belirterek, son kontrollerin yapılmasının faydalı olacağını bildirdi.
NSosyal hesabından açıklama yapan Ersoy, şunları kaydetti:
"Kıymetli adaylar, YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibarıyla sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var. Onay sürecini lütfen son dakikalara bırakmayın, ÖSYM aday işlemleri uygulaması üzerinden tercih sürecini tamamlayın. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."
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