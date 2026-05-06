YÖK Heyeti Polonya'ya Gidiyor

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar başkanlığında çok sayıda rektörden oluşan Türk heyeti, Polonya'da düzenlenecek 2. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 7-9 Mayıs günlerinde Polonya'yı ziyaret edecek.

Özvar'ın ziyaretinde Yükseköğretim Kurulu ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında "Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalanacak.

Polonya'nın Gdansk kentinde 8 Mayıs'ta düzenlenecek Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'nda, yapay zekadan savunma teknolojilerine, Erasmus hareketliliğinden ortak diploma programlarına kadar birçok stratejik başlık ele alınacak. Geçen yıl Ankara'da Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk forumun devamı niteliğindeki zirve, bu yıl Gdansk Üniversitesi'nde yapılacak.

Ziyarette ayrıca Türk ve Polonya üniversiteleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın da yapılması amaçlanıyor.