YÖK Heyeti Polonya'ya Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖK Heyeti Polonya'ya Gidiyor

06.05.2026 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Özvar, Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katılmak için 7-9 Mayıs'ta Polonya'yı ziyaret edecek.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar başkanlığında çok sayıda rektörden oluşan Türk heyeti, Polonya'da düzenlenecek 2. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 7-9 Mayıs günlerinde Polonya'yı ziyaret edecek.

Özvar'ın ziyaretinde Yükseköğretim Kurulu ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında "Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalanacak.

Polonya'nın Gdansk kentinde 8 Mayıs'ta düzenlenecek Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'nda, yapay zekadan savunma teknolojilerine, Erasmus hareketliliğinden ortak diploma programlarına kadar birçok stratejik başlık ele alınacak. Geçen yıl Ankara'da Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk forumun devamı niteliğindeki zirve, bu yıl Gdansk Üniversitesi'nde yapılacak.

Ziyarette ayrıca Türk ve Polonya üniversiteleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın da yapılması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Heyeti Polonya'ya Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor

15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:04:05. #7.13#
SON DAKİKA: YÖK Heyeti Polonya'ya Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.