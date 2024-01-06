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YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Uluslararası Bilim İnsanlarının Üniversitelerde ve Savunma Sanayii Şirketlerinde İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokolle üniversitelerde istihdam edilen uluslararası bilim insanlarının savunma sanayii sektöründe kısmi zamanlı çalışabilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacak.

YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
06.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 23:28
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YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında "Uluslararası Bilim İnsanlarının Üniversitelerde ve Savunma Sanayii Şirketlerinde İstihdamına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İmza töreninde bir konuşma yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, protokollerle işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde sağlam bir zemin oluşturulduğunu, imzalanan protokolle bu konuda yeni bir adım daha atılacağını vurguladı.

Özvar, Savunma sanayi sektörü ile YÖK arasında bugüne kadar yapılan işbirliği protokollerinin en önemli unsurlarından birini, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün temin edilmesinin oluşturduğunu kaydederek, "Bu çerçevede, hem halihazırda yükseköğretim kurumlarımızda görev yapan akademik personelin savunma sanayi sektörüne katkı sağlaması hem de bu sektörde yer alabilecek nitelikli gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmekte" şeklinde konuştu.

Protokolle üniversitelerde istihdam edilen uluslararası bilim insanlarının savunma sanayii sektöründe kısmi zamanlı çalışabilmelerine yönelik düzenlemeler yapılacağını belirten YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, 169 üniversitede tüm alanlarda yaklaşık 1500 doktoralı uluslararası bilim insanının istihdam edildiği dikkate alındığında, savunma sanayiimizin daha büyük bir beşeri sermayeden istifade etme olanağı bulacağı açıktır. Ayrıca, bu sayede, üniversite-savunma sanayii sektörü arasındaki yakın ilişkiler için yeni bir açılım sağlanacak. Yeni protokolle, savunma sektörünün ihtiyaç duyduğu uluslararası bilim insanlarının istihdam edilmesi için üniversitelerimize öneride bulunabileceği gibi üniversitelerin de istihdam ettikleri uluslararası bilim insanlarının savunma sektöründe görevlendirilmesi için ilgili sektöre teklif götürebilecek. İşbirliği hem savunma sanayisine hem de yükseköğretim sistemine önemli bir katkı sağlayacaktır."

Son dönemde üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan birini uluslararasılaşma vizyonunun oluşturduğuna dikkat çeken Özvar, "Üniversitelerimizin uluslararası saygınlığının ve görünürlüğünün artması için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu anlamda, nitelikli uluslararası bilim insanlarının üniversitelerimizde görev almasını da önemsiyoruz. Savunma sanayii sektöründe istihdam edilme imkanının verilmesiyle birlikte üniversitelerimizin bu alandaki nitelikli uluslararası araştırmacılar için çok daha cazip bir hale geleceğini değerlendiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Protokolle, yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinin ülkeye kazandırılacağına dikkat çeken Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise, protokolle savunma sanayisinin teknolojik derinliğinin, alanında uzman uluslararası akademisyenlerin vizyon ve çalışmaları ile arttırılacağını vurgulayarak, "Protokol, savunma sanayi ekosistemi ve akademisyenler arasında oluşturacağına emin olduğum sinerji ürünlerimizin ihraç edilmesi noktasında da yeni bakış açıları sağlayacak ve sektörümüzün ekonomideki kaldıraç etkisini destekleyecektir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Özvar ve Görgün protokole imza attı. İmza törenine, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, YÖK üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Mahmut Ak ile sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: İHA
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