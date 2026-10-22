YÖK, öğrenci affında yatay geçişe eşit veya yüksek taban puan şartı getirdi - Son Dakika
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YÖK, öğrenci affında yatay geçişe eşit veya yüksek taban puan şartı getirdi

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YÖK, öğrenci affında yatay geçişe eşit veya yüksek taban puan şartı getirdi
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YÖK, öğrenci affıyla yeniden öğrenime başlayanların yatay geçişine yeni taban puan şartı getirdi. Kayıt yılında bulunmayan veya öğrenci almayan programlarda ilk alım yılındaki puan esas alınacak; eski programın taban puanı hedef programınkine eşit veya yüksekse başvurulabilecek.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affına ilişkin yeni düzenleme yapıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre ilişiği kesilen programın taban puanı, geçiş yapılmak istenen programın taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olması şartıyla başvuru yapılabilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 85. maddesi kapsamında yatay geçiş başvurularına ilişkin yeni düzenleme üniversitelerimize duyuruldu. Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla, kamuoyunda 'öğrenci affı' olarak bilinen düzenlemeden yararlanarak yeniden öğrenime başlama hakkı kazanan öğrencilerin yatay geçiş yapabilecekleri programlara ilişkin yeni bir uygulama esası belirlendi.

Buna göre, öğrencinin kayıt yılında henüz mevcut olmayan veya öğrenci almayan programlara yapılacak başvurularda, geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanlar esas alınacak. Öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki ve aynı puan türündeki taban puanının, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması halinde yatay geçiş başvurusu yapılabilecek."

Kaynak: ANKA
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