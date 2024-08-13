YÖK'ten 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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YÖK'ten 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığı, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'sinin dolduğu bildirildi.

13.08.2024 11:50
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığı, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'sinin dolduğu bildirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığını, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'sinin dolduğu belirtildi.

Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerindeki kontenjanların tamamına yakınının tercih işlemlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, böylece devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranının yüzde 98,8 olduğu, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise 91,14 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, 2024-YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 adayın tercihte bulunduğu, toplam 987 bin 388 adayın yerleştirildiği duyuruldu.

Tercih yapan her dört adaydan birinin ilk tercihine yerleştiği aktarılan açıklamada, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50'sinin (yüzde 49,35) ilk 3 tercihinden birisine yerleşmeyi başardığı belirtildi.

Kadın adayların üniversiteye yerleşme oranları erkekleri geçti

Açıklamada, 2024-YKS yerleştirme verilerine göre kadın adayların erkek adaylara oranla daha yüksek bir temsil oranı gösterdiği belirtilerek, yerleştirme puanı hesaplanan kadın aday sayısının 1 milyon 462 bin 782 iken, erkek adayların sayısının ise 1 milyon 292 bin 519 olarak kaydedildiği bildirildi.

Yerleştirmeye başvuran adaylar arasında ise 886 bin 885 kadın aday ve 783 bin 320 erkek adayın yer aldığı aktarılan açıklamada, yerleşen aday sayılarında da kadınların oransal üstünlüğünün devam ettiği, 542 bin 589 kadın aday bir programa yerleşirken, erkek adaylarda ise bu sayının 444 bin 799 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Üniversitelere yerleşen kadın öğrencilerin oranının toplam yerleşenlerin yüzde 55'ini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, erkek adayların yüzde 45'lik bir paya sahip olduğu belirtildi.

" Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanların neredeyse tamamının dolmasının Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösterdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu sonuç, kontenjan planlamasında uyguladığımız stratejik yaklaşım ile adayların yönelim ve beklentilerine dair yaptığımız analitik çalışmalarımızın başarılı bir şekilde hayata geçtiğinin göstergesidir. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım. Hiç şüphe yok ki üniversitelerimizin kapasite ve teklifleri yaptığımız planlamalarda önemli bir yer tutmaktadır."

"Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlarda kontenjanların tamamı doldu"

Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim programlarına yönelik de "Yükseköğretim Kurulunun yeni açtığı 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı." bilgisini verdi.

Dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde toplam 73 yeni program açtıklarını anımsatan Özvar, "Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı doldu. Öğrencilerimiz bu programlara yoğun ilgi gösterdi ve kontenjanlar, ek tercihlere gerek kalmadan tamamen doldu. Tek bir boş kontenjanın kalmaması, öğrencilerin yapay zekaya olan ilgisini gösterirken bu yöndeki adımlarımızın ne kadar yerinde olduğunu ortaya koydu. Çağın dönüşen ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve istihdama yönelik olarak yeni programlar açmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Meslek yüksekokullarına olan ilginin giderek arttığını vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Devlet üniversitelerinin örgün ön lisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara olan ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikliler. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksekokullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam. Bu programlar, bilgi ve teknoloji alanlarındaki hızlı değişime ayak uydurma ve ülkemizin küresel düzeyde rekabet edebilirliğini artırma hedeflerimize katkılar sunacaktır."

"Bu başarı, sizlerin azmini ve potansiyelini yansıtıyor"

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik ederek, "Üniversitemize yeni adım atacak tüm adayları yürekten tebrik ediyorum. Bu başarı, sizlerin azmini ve potansiyelini yansıtıyor. Her birinizin başarılı bir eğitim dönemi geçireceğine olan inancımız tam. Yeni dönemin hepimize ilham vermesi ve her bir adayımızın hayallerine ulaşma yolunda adımlar atması dileğiyle, başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tercihlerde bir programa yerleşemeyen adaylara ek tercih sürecini yakından takip etmeleri çağrısında bulunan Özvar, bu süreçte adayların, kontenjanları dolmayan programlara yerleşme şansı bulabileceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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