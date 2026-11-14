YÖK'ün eczacılık ve diş hekimliğinde çift ana dal hamlesi olumlu karşılandı - Son Dakika
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YÖK'ün eczacılık ve diş hekimliğinde çift ana dal hamlesi olumlu karşılandı

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YÖK'ün eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine mühendislikte çift ana dal çalışması akademisyen ve öğrencilerce olumlu karşılandı. 2027-2028 akademik yılına yetiştirilmesi hedeflenen uygulamanın ilaç geliştirme, sağlık teknolojileri, AR-GE alanlarına katkı sağlaması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerinin mühendislik programlarında çift ana dal yapabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin açıklaması, akademisyenler ve öğrenciler tarafından olumlu karşılandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özvar'ın 2027-2028 akademik yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini duyurduğu uygulamanın sağlık bilimlerini mühendislik, yapay zeka, biyoteknoloji ve veri bilimiyle buluşturarak ilaç geliştirme, yerli sağlık teknolojileri üretimi, araştırma ve geliştirme (AR-GE) ile inovasyon alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Akademisyenler, farklı disiplinlerde yetkinlik kazanan mezunların yeni araştırma ve istihdam alanlarında görev üstlenebileceğini belirtirken, öğrenciler de çift ana dal uygulamasının kariyer seçeneklerini genişleteceğini ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Eray Kolsuz, mühendislik eğitiminin diş hekimliğinde kullanılan yapay zeka, bilgisayar destekli sistemler ve üç boyutlu yazıcıların geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kolsuz, çift ana dal mezunlarının, yeni malzeme, cihaz ve patent geliştirme çalışmalarında, teknoloji firmalarının AR-GE birimlerinde görev alabileceğini kaydetti.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erden Banoğlu, farklı disiplinlerde yetişen eczacıların ilaç keşfi ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlayabileceğini, ilaç endüstrisi ve AR-GE alanlarında daha fazla görev üstlenebileceğini ifade etti.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ongun Mehmet Saka da mühendislik eğitiminin bilimsel birikimin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayacağını belirterek, mezunların yerli ilaç yazılımlarının geliştirilmesi ve ticarileştirilmesinde rol alabileceğini bildirdi.

Eczacılık öğrencileri yapay zeka ve mühendislik eğitimi istiyor

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi İsmail Yavuz, çift ana dal imkanı sunulması halinde yapay zeka ve veri mühendisliğini tercih edeceğini belirterek, bu alanlarda edinilecek bilgilerin ilaç keşfi, AR-GE çalışmaları ve istihdam açısından avantaj sağlayacağını söyledi.

Aynı fakültenin 5. sınıf öğrencisi Ece Atikeler, mühendislik eğitiminin araştırma süreçlerini hızlandıracağını dile getirerek, "Bir değerlendirme yaparken mutlaka bir mühendisten yardım alıyoruz. Ancak o konuyu öğrenir, kendim yapabilecek bir yetkinliğe sahip olursam süreçleri hızlandıracağını düşünüyorum." dedi.

Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İlberk İnan Perçin de farklı disiplinlerde yetişen eczacıların yerli ilaç moleküllerinin geliştirilmesine katkı sunabileceğini kaydetti.

Diş hekimliği öğrencilerinin hedefi yerli biyomedikal teknolojiler

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencisi ve sınıf temsilcisi Melike Erdoğan, biyomedikal mühendisliği, yazılım veya yapay zeka alanlarında eğitim almak istediğini belirterek, "Hem biyolojiyi hem fiziği bir araya getiren bir zihin, başka yerlerde üretilmeyen malzemelerin üretilmesine katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Aynı fakültenin 5. sınıf öğrencisi Doğa Can ise çift ana dalın mühendislik alanında kariyer fırsatları sunabileceğine işaret ederek, ders programlarının uyumlaştırılması ve öğrencilere esnek süre tanınmasının uygulamadan yararlanmayı kolaylaştıracağını dile getirdi.

Kaynak: AA
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