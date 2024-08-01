YÖK, Yapay Zeka Temelli Ön Lisans Programlarından Mezun Olanlara DGS İle Lisans Devam İmkanı Sunacak - Son Dakika
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YÖK, Yapay Zeka Temelli Ön Lisans Programlarından Mezun Olanlara DGS İle Lisans Devam İmkanı Sunacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeni açılan yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile birçok lisans programına devam etme imkanı sunacağını duyurdu. Adayların tercih yaparken bu fırsatı göz önünde bulundurmaları önerildi. Yapay zeka temelli ön lisans programları arasında yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka gibi alanlar yer alıyor.

01.08.2024 18:07
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bazı lisans programına devam etme imkanı sunulacağını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeni açılan yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara DGS ile çok sayıda lisans programına devam etme imkanı sunulacağı belirtildi.

Adayların söz konusu programları tercih ederken bu hususu dikkate almalarında yarar görüldüğü bildirilen açıklamada, yapay zeka temelli ön lisans programları şöyle sıralandı:

"Yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri (mes operatörü), kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Dgs, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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