Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) yapıldı.
Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenen ve 15 bin 254 kişi görev aldığı sınavda, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanıldı.
104 bin 485 adayın başvurduğu YÖKDİL/1, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav 13.15'te sona erdi.
YÖKDİL/1 sonuçları, 15 Mart'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.
Son Dakika › Güncel › YÖKDİL/1 Sınavı 81 İlde Gerçekleştirildi - Son Dakika
ABD'de gece kulüpleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ın altındaki labirentlerde yaşayan 2000 kişinin gizli yaşamı gözler önüne serildi. Yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki tünellerde yaşayan ve kendilerine "Köstebek İnsanlar" adını veren insanların bir kısmının akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir kısmının da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum tarafından yalanlanmıştı. Kurum'un "Kendisine herhangi bir davet yapılmamış, hayali davetler yapıyor" sözlerine belgeli yanıt veren İmamoğlu, "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı?" diye konuştu.
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a verdiği destek sonrası "rant" iddiaları ortaya atılan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili bir açıklama da gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Eşi Özer Çiller'in Antalya'da bir hazine arazisine 5 yıldızlı otel kondurmasına ilişkin yaptığı haberler sonrası o dönem ölüm tehditleri aldığını belirten Dündar, "Bizi karadan ve havadan takip edip evime nasıl gidilir, camlar kurşun geçiriyor mu diye hedef gösterdiler. Korku filmlerinde bile böylesi yaşanmamıştır" dedi.
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Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak, önümüzdeki seçimlerde köy muhtarlığı ve belediye başkanlığına aday oldu. Koçak, 1994 yılından bu yana 19 kez adaylık deneyimi yaşadığını ve bu seçimde liste başı olduğunu iddia etti. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüten Koçak, her iki görevi de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini belirtti.
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, genelev binası içinde 3 kadın cesedi buldu. Kadınların cansız bedenlerinde kesikler ve bıçak yaraları tespit eden polis olayla ilgili olarak 27 yaşındaki bir Afgan şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın yerel medyaya son müşteri olarak geneleve girmek istediğini geri çevrilmesi üzerine gururu incindiği için böyle bir katliam yaptığını söylediği öğrenildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğarak öldüren Fırat Yıldızhan, savcılık ifadesinde suçunu itiraf etti. Yıldızhan, eşinin direnmesi üzerine boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığını ve ölmesini istediği için hastaneye götürmediğini söyledi. Cesedi kardeşiyle birlikte gömen şahıslar tutuklandı.
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