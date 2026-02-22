Yoksulluk Verileri Göçü Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yoksulluk Verileri Göçü Artırıyor

22.02.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Karabat, Türkiye’nin yüksek yoksulluk oranlarının göçü tetiklediğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Alman istatistiklerine göre Türkiye, Almanya'ya Ukrayna ve Suriye'den sonra en fazla göç veren üçüncü ülke. Türkiye'de savaş yok ama insanlar gelecek göremediği için ülkeyi terk ediyor. Gençler gidiyor, nitelikli iş gücü gidiyor, umut gidiyor. Çünkü insanlar rakamlarla değil, hayatlarıyla konuşuyor. Avrupa'da yüzde 16,2 olan yoksulluk riski, bizde yüzde 27,9, Avrupa'nın neredeyse iki katı. Bu tabloyu değiştirecek olan propaganda değil, adil ve üretim odaklı bir ekonomi anlayışıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin yoksulluk riski verilerine ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Eurostat'a göre Avrupa Birliği'nde (AB) halkın yüzde 16,2'si yoksulluk riski altında. TÜİK'e göre Türkiye'de bu oran yüzde 27,9. Avrupa ortalamasından 11,7 puan daha kötüyüz. Ama iktidar çıkıp 'Rekor kırıyoruz' diyor. Evet, bir rekor var: Yoksulluk riskinde Avrupa'nın önündeyiz. AKP, 'kişi başı milli gelir, 18 bin dolar' masalı anlatıyor. Ortalama rakamlarla algı yaratılıyor. Oysa gerçek şu: Bu ülkede insanların yarısından fazlası bir haftalık tatili dahi karşılayamıyor. Eğer refah buysa bu refah kimin? Vatandaşların yüzde 50,5'i evden uzakta bir haftalık tatilin masrafını karşılayamıyor. Yani her iki kişiden biri dinlenme hakkını kaybetmiş durumda. Tatil artık lüks değil, imkansızlık göstergesi haline gelmiş. Yüzde 35,1'i iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren bir öğünü karşılayamıyor. Bu tablo yoksulluk değil de nedir? İnsanlar protein hesabı yaparken saray ekonomisi büyüme hikayesi anlatıyor."

"Bu ülkede insanlar sağlıksız evlerde yaşarken hangi kalkınmadan söz ediliyor"

Her dört kişiden biri (yüzde 25,1) beklenmedik bir harcamayı karşılayamıyor. Bir kombi arızası, bir sağlık gideri, bir acil ihtiyaç... Küçük bir kriz, milyonlarca haneyi borç batağına sürüklüyor. Buna 'istikrar' diyorlar. Vatandaşların yüzde 19,6'sı evini ısıtamıyor. Yüzde 27,9'u izolasyon yetersizliği nedeniyle ısınma sorunu yaşıyor. Soğuk evlerde yaşayan milyonlar varken 'büyüyoruz' masalı anlatılıyor. Enerji yoksulluğu bu ülkenin gerçeği. Halkın yüzde 28,8'i sızdıran çatı, nemli duvar, çürümüş pencere çerçeveleriyle yaşıyor. Bu, 21'inci yüzyılda kabul edilebilir bir tablo mu? Bu ülkede insanlar sağlıksız evlerde yaşarken hangi kalkınmadan söz ediliyor? İnsanların yüzde 58'i eskimiş mobilyasını yenileyemiyor. Tüketim temel ihtiyaçlara sıkışmış durumda. Dayanıklı tüketim çökmüş, orta sınıf erimiş, alım gücü dibe vurmuş. Ama anlatılan hikaye, 'Program çalışıyor, ekonomi politikası başarılı.' Toplumun yüzde 22,1'i trafik ve sanayiden kaynaklı hava ve çevre kirliliğine maruz kalıyor. Yoksulluk sadece gelir düşüklüğü değildir; kötü çevre, sağlıksız yaşam ve düşük kalite demektir. Bedelini yine halk ödüyor.

"Türkiye'de savaş yok ama insanlar gelecek göremediği için ülkeyi terk ediyor"

Bu tablo tesadüf değil, bu bilinçli tercihlerle inşa edilmiş bir modeldir. Yoksulluğu bitirmek yerine yöneten, geniş kesimleri yardıma muhtaç bırakan bir düzen. Adı sosyal politika değil, sürdürülebilir yoksulluk sistemi. ve sonuç: Göç. Alman istatistiklerine göre Türkiye, Almanya'ya Ukrayna ve Suriye'den sonra en fazla göç veren üçüncü ülke. Türkiye'de savaş yok ama insanlar gelecek göremediği için ülkeyi terk ediyor. Gençler gidiyor, nitelikli iş gücü gidiyor, umut gidiyor. Çünkü insanlar rakamlarla değil, hayatlarıyla konuşuyor. Çarşıdaki fiyatla, faturayla, kira bedeliyle konuşuyor. Yargı sopasıyla korkutmak, eleştireni susturmak, verileri makyajlamak bu gerçeği değiştirmiyor. Avrupa'da yüzde 16,2 olan yoksulluk riski, bizde yüzde 27,9. Bu tabloyu değiştirecek olan propaganda değil, adil ve üretim odaklı bir ekonomi anlayışıdır."

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoksulluk Verileri Göçü Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:44:44. #7.11#
SON DAKİKA: Yoksulluk Verileri Göçü Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.