Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları güney yolundaki 26-29. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde güney yolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun (Kuyucak- Buharkent kavşakları) 16-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Aydın-Denizli istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-Denizli istikametinde sol şeritten devam ediyor.

Kars-Digor- Iğdır yolunun 0-1, Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum- Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adapazarı- Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.