Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok yol kesiminde trafiğe kapatmalar ve kontrollü ulaşım sağlanmaktadır.

10.07.2024 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları güney yolundaki 26-29. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde güney yolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun (Kuyucak- Buharkent kavşakları) 16-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Aydın-Denizli istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-Denizli istikametinde sol şeritten devam ediyor.

Kars-Digor- Iğdır yolunun 0-1, Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum- Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adapazarı- Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

trafik, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:48 Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Orban görüşmesinde masaya 3 önemli konu geldi Erdoğan, NATO Zirvesi'nde! Orban görüşmesinde masaya 3 önemli konu geldi
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
08:51 Messi tarih yazıyor Copa Amerika’da ilk finalist Arjantin Messi tarih yazıyor! Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin
08:39 1 milyon TL’yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı 1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı
08:24 Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı
07:44 İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı
00:54 Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
23:46 Geriye düştüğü maçta Fransa’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te finale çıktı Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı
23:30 Canlı yayında sert tartışma Gazeteci Buket Aydın programı terk etti Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 09:14:23. #1.12#
SON DAKİKA: Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement