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Yol kenarına atılan atıklardan rahatsız olan iki öğrenci sıvadı, 160 kilogram çöp topladı

KASTAMONU - Kastamonu'da iki üniversite öğrencisi, yol kenarına atılan çöplerden rahatsız olarak harekete geçip 160 kilogramdan fazla çöp topladı.

Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören iki üniversite öğrencisi, Kuzeykent Kampüsü ile Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu arasındaki yola atılan çöpleri temizlemek için harekete geçti. Çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatan üniversite öğrencileri, yaklaşık bir hafta boyunca yol kenarında ve tarlada biriken çöpleri toplamaya çalıştı. Çöplerin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını temizleyebilen öğrenciler, 160 kilogramdan fazla çöpü toplayarak poşetlere biriktirdi.

"Bir haftadır çaba sarf ediyoruz"

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde eğitim gören İran uyruklu Merşat Fegfuri, "Bu çöp yığınıyla mücadele etmek için bir haftadır çaba sarf ediyoruz. Ancak, çöp konteynerlerinin öğrenci yurdu yakınlarına getirilmesi durumunda bu tür çöp birikimlerinin önüne geçilebilir ve doğa da temiz kalır" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler ellerinde çöpleri taşımak istemiyor"

Çöplerin gelişigüzel çevreye atıldığını söyleyen Merşat Fegfuri, "Özellikle öğrenciler, çöplerini yere atıyor. Bizler de bu çöpleri toplamak için seferberlik başlattık. Kastamonu Belediyemizden ricamız yurt ile üniversite arasında kalan güzergaha bir tane çöp konteyneri konulsun. Öğrenciler ellerinde çöpleri taşımak istemiyor. Bu yüzden de taşımak yerine yere ya da yol kenarlarına atıyor. Eğer bu güzergahta çöp konteyneri olursa inanıyorum ki çöplerini buraya atarlar" dedi.

"Çevredeki çöplerden rahatsız oldum"

Çevreye atılan çöplerden rahatsız olduğunu ifade eden Merşat Fegfuri, "Ben de bu çevredeki çöplerden rahatsız oldum. Gönüllü olarak çöpleri toplamaya karar verdim. Belki Kastamonulu değilim ama benim burası dünyam. O yüzden bu bölgeye dikkat çekmek istedim. Çöpleri yere atmayalım" şeklinde konuştu.