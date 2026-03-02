Yol vermek isterken kamyoneti ile kaza yaptı; o anlar kamerada

BURSA'da yol vermek isterken park halindeki aracı fark etmeyen şoförün kullandığı kamyonet, otomobile çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi Şehit Asteğmen Okşan Altanay Caddesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen kamyonetin şoförü, karşı yönden gelen belediye otobüsüne yol vermek için manevra yaptı. Bu sırada yol kenarında park halindeki otomobili fark etmeyen şoförün kullandığı kamyonet, araca çarptı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan kazanın ardından kamyonet sürücüsünün uzaklaştığı, daha sonra şikayet üzerine otomobildeki zararı karşılayacağını söylediği öğrenildi.