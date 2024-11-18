Yolcu Uçağı Kayseri'ye Zorunlu İniş Yaptı

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1)YOLCU UÇAĞI, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE KAYSERİ'YE ZORUNLU İNİŞ YAPTI

İSTANBUL- Çukurova Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

İstanbul- Çukurova Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 2092 sefer sayılı yolcu uçağı, dün akşam saatlerinde olumsuz hava şartlarından etkilendi. Yolcular zor anlar yaşarken, uçak Kayseri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Sağlık ekipleri, havalimanında rahatsızlanan yolculara müdahalede bulundu. Uçakta yaşananlar yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yolcular, kara yoluyla gidecekleri şehirlere hareket etti.