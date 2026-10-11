Yorkshire Wildlife Park, ziyaretçinin ölümüne neden olan Altai'yi itlaf etmeyecek - Son Dakika
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Yorkshire Wildlife Park, ziyaretçinin ölümüne neden olan Altai'yi itlaf etmeyecek

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Yorkshire Wildlife Park yetkilileri, yaşam alanına giren ziyaretçinin ölümüne neden olan Altai adlı kaplanın güvende olduğunu ve itlaf edilmeyeceğini açıkladı. Polis, ziyaretçinin müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini, kaplanın yaralanmadığını bildirdi.

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki hayvanat bahçesinde yaşam alanına giren ziyaretçinin ölümüne sebep olan "Altai" isimli kaplanın itlaf edilmeyeceği açıklandı.

"Yorkshire Wildlife Park" hayvanat bahçesi yetkililerince yapılan açıklamada, dünkü olayda hayatını kaybeden ziyaretçinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Çok fazla insan, kaplan Altai ile ilgili bizimle temasa geçti. Herkese kaplanın güvende ve iyi olduğunun, yaşanan olay nedeniyle ötenazi yapılmayacağının güvencesini veriyoruz." ifadeleri yer aldı.

Güney Yorkshire Polisi ise kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanan ziyaretçinin müdahaleye rağmen olay yerinde can verdiğini açıkladı.

Polis, görgü tanıklarının belirttiği gibi silahla müdahale edilmediğini, kaplanın yaralanmadığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Öte yandan İngiliz medyasında olayın detaylarına ilişkin haberlerde kaplanın yaklaşık 200 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

Ölen kişinin yer aldığı belirtilen videoda "Kaplanla benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diye sorduğu iddiası

Sosyal medyada yer alan videoda ziyaretçilerden biri kaplanın görüntüsünü çektiği sırada yanına yaklaşan kişinin, "Kaplanla benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diye sorduğu görülüyor. Bu ziyaretçinin daha sonra "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölüme giren kişi olduğu öne sürüldü.

Görgü tanıklarının duyduğu silah seslerinin, kaplanı durdurmak ve dikkatini dağıtmak için hayvanat bahçesi personelinin kullandığı, pompalı tüfeğe benzer ses çıkaran silahtan geldiği bildirildi.

Haberlerde hayvanat bahçesinin yerleşim düzenine de yer verildi. Soyu tehlike altındaki türlerden Altai'ın tutulduğu bölümün 8 bin metrekarelik açık alandan oluştuğu, hayvanların bu bölümde serbestçe dolaştıkları, ziyaretçilerin alanın üzerindeki köprüden aşağı bakarak hayvanları izledikleri belirtildi.

İngiltere'de haziran ayında da Cambridge şehrindeki hayvanat bahçesinde zihinsel engelli olduğu belirtilen ziyaretçi, 3 yaşındaki çocuğu 4,5 metre yükseklikten timsah kafesine atmıştı.

Çocuk ağır yaralanmış, onu kafese atan kişi, "ifade vermeye uygun olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Düşmesi ve timsah saldırısı sonucu kolundan, boynundan, kafasından ve yüzünden yaralanan çocuğu kafese atlayan görevli kurtarmış, 7 kez ameliyat olan çocuk hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Kaynak: AA
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