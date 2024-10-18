Yozgat'a Güreş Lisesi Açılıyor

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Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, kentte güreş lisesi açılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bozok Öğrenci Yurdu'nda gazetecilerle bir araya gelen Hopur, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hopur, Yozgat'ın güreş sporunda önde gelen illerden olduğunu ifade ederek, "Güreş sporunun daha gelişmesi ve yaygınlaşması için güreş lisesi kurulması konusunda çalışma yapıyoruz." dedi.

Sadece güreş sporu değil diğer spor dallarında da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Hopur, "Sporun yaygınlaşması için kurumlara görev düştüğü gibi vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Spor, sağlık demektir, sağlıklı nesillerin yetişmesi için de anne ve babaların çocuklarını bir spora yönlendirmesi gerekir. En azından anne babaların çocuklarıyla yürüyüş yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Hopur, inşaatı duran şehir stadyumunun inşaat seviyesinin yüzde 60 olduğunu, bir yıl içinde tamamlanması için görüşmeler yapıldığını belirtti.

Yozgat'ta yükseköğrenim öğrenci yurtlarında yaklaşık 10 bin öğrencinin bakındığını aktaran Hopur, yurt konusunda iyi durumdaki illerden olduklarını sözlerine ekledi.