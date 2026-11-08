Yozgat Akdağmadeni\'nde kar yağışı yüksek kesim ve ormanlık alanlarda etkili oldu

Yozgat Akdağmadeni'nde kar yağışı yüksek kesim ve ormanlık alanlarda etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sabah saatlerinde görülen kar yağışı, özellikle yüksek kesimler ve ormanlık alanlarda etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde görülen kar yağışı, özellikle yüksek kesimler ve ormanlık alanları beyaza bürüdü.
Beyaz örtüyle kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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