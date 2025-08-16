Yozgat Havalimanı 2024'te Açılacak - Son Dakika
Yozgat Havalimanı 2024'te Açılacak

16.08.2025 12:22
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'nın 2024'te hizmete gireceğini açıkladı.

1)BAKAN URALOĞLU: YOZGAT HAVALİMANI'NI SENEYE AÇACAĞIZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'nın inşa çalışmalarına ilişkin, "İnşallah önümüzdeki sene, sene sonuna da kalmadan biz havalimanımızı açarak Yozgat'ın ve bölgenin kullanımına sunmuş olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, pist inşaatı tamamlanan ve üst yapı çalışmaları devam eden havalimanı hakkında açıklama yaptı. Çalışmaların finale geldiğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu: "Zaman zaman öngörmediğimiz bazı problemlerle karşılaştık. Zeminde bazı problemlerle karşılaştık. Onların çözülmesi belli bir zaman aldı. Bu zaman diliminde, bağlantı yollarını tamamladık. Buradaki durumumuz nedir? Buradaki durumumuz, öncelikle havaalanıyla ilgili şöyle bir bilgi verecek olursak; 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist inşaatı tamamlandı. Geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı. Yaklaşık 10 kilometrelik, servis ve güvenlik yolunu bitirerek hizmete açtık. Yine 300 metreye 120 metrelik bir apron bitirdik. Aynı şekilde uçakların terminale yaklaşım yolunu, 265 metrelik taksi yolunu beraberinde bitirmiş olduk. Onun haricinde burada yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik terminal alanının içerisindeyiz. Burada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah buranın yıl sonuna kadar çatısını kapatacağız ve çalışmalarımızı kış şartlarında devam ettireceğiz. Burada, 32 bin metrekare kapalı alan elde etmiş olacağız. Yani güç merkezlerinden teknik merkezlerine, güvenlik binalarına kadar, yangın söndürme araçlarının bulunacağı binalara kadar yaklaşık 550-600 civarında araca hizmet edecek bir otopark ve tamamen modern yapılarla donatılmış bir havaalanını biz bitireceğiz. Gerçekten hani şöyle kabaca bir baktığımızda, kalite noktasında arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

'ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

Havalimanının önümüzdeki yıl hizmete açılmasını planladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Değerli arkadaşlar artık bütün olayın silüeti ortaya çıktı. Yapılar genel anlamda ortaya çıktı, altyapının tamamını bitirdik, üst yapıda da aşağı yukarı yüzde 30'ları geçmiş durumdayız. Bu bizim için kıymetli. İnşallah önümüzdeki sene, sene sonuna da kalmadan biz havalimanımızı açarak Yozgat'ın ve bölgenin kullanımına sunmuş olacağız. Biz de çalışmaları inşallah yakından takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
