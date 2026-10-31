Yozgat İdare Mahkemesi müdür başyardımcısının görevden alınmasında yürütmeyi durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat İdare Mahkemesi müdür başyardımcısının görevden alınmasında yürütmeyi durdurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat İdare Mahkemesi müdür başyardımcısının görevden alınmasında yürütmeyi durdurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İdare Mahkemesi, Saraykent'te müdür başyardımcısı olan öğretmenin dört yıllık süresi dolmadan yöneticilikten alınarak öğretmenliğe atanması işleminde yürütmeyi durdurdu. Eğitim Gücü Sen, eğitim yöneticilerinin hukuki güvencelerinin korunması gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- Eğitim Gücü Sen'in açtığı davada Yozgat İdare Mahkemesi, müdür başyardımcılığı kadrosunun kaldırılması gerekçesiyle dört yıllık görev süresi tamamlanmadan yöneticilik görevinden alınan öğretmenin öğretmenliğe atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), eğitim çalışanlarının hukuki güvencelerini korumak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde müdür başyardımcısı olarak görev yapan sendika üyesinin, dört yıllık görev süresi tamamlanmadan yöneticilikten alınarak öğretmenliğe atanmasına karşı açılan davada, yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

2026'DA GÖREVİNDEN ALINDI

30 Temmuz 2024 tarihinde müdür başyardımcısı olarak göreve başlayan öğretmenin dört yıllık yöneticilik süresinin 30 Temmuz 2028 tarihinde sona ermesi gerekiyordu. Ancak müdür başyardımcılığı normunun kaldırılması gerekçe gösterilerek öğretmenin görev süresi tamamlanmadan yöneticilik görevi sona erdirildi ve öğretmen olarak ataması yapıldı. Bunun üzerine Eğitim Gücü Sen, söz konusu idari işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle yargıya başvurdu.

MAHKEME KARARI HUKUKA AYKIRI BULDU

Davayı inceleyen Yozgat İdare Mahkemesi, 2026/760 Esas sayılı dosyada yaptığı değerlendirmede, müdür başyardımcılığı unvanının mevzuattan kaldırılmasına rağmen mevcut yöneticilerin görev sürelerini koruyan geçiş hükümlerine dikkati çekti. Mahkeme, öğretmenin dört yıllık görev süresi tamamlanmadan norm kadro gerekçesiyle görevinden alınmasını hukuka aykırı buldu. Kararda, idari düzenlemelerin uygulanmasında hukuki belirlilik, mevcut hakların korunması ve kamu hizmetinin sürekliliği ilkelerinin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Yozgat İdare Mahkemesi, 15 Ekim 2026 tarihinde verdiği kararda, dava konusu işlemin uygulanmaya devam etmesinin öğretmenin çalışma hayatını doğrudan etkileyeceğini ve telafisi güç zararlara yol açabileceğini değerlendirdi. Mahkeme, müdür başyardımcılığı görevi sona erdirilerek öğretmenliğe atanmasına ilişkin işlemin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

SENDİKADAN "EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ GÜVENCELERİ KORUNMALI" VURGUSU

Eğitim Gücü Sen tarafından yapılan açıklamada, eğitim çalışanlarının görev sürelerinin ve mesleki haklarının idari işlemlerle ortadan kaldırılmasına karşı hukuki mücadelenin sürdürüleceği belirtildi. Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili idareleri, mevzuat değişikliklerini uygularken mevcut yöneticilerin haklarını ve geçiş hükümlerini gözetmeye davet etti. Eğitim Gücü Sen, eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı yargı yoluna başvurmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
SaraykentYozgatEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı "Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
Meteoroloji’den yağış uyarısı Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
Osimhen’e ne oldu Galatasaraylıları korkutan görüntü Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü
14:28
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney korkunç talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü
14:10
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
13:36
Polonya’da anayasal kriz büyüyor Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
11:33
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 14:48:02. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat İdare Mahkemesi müdür başyardımcısının görevden alınmasında yürütmeyi durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android