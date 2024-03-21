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Yozgat'ın 83 yaşındaki en yaşlı muhtar adayı azmiyle örnek oluyor

YOZGAT - Yozgat'ın 83 yaşındaki en yaşlı muhtar adayı Hakkı Şahin, ilerleyen yaşına rağmen muhtarlık yarışında gösterdiği azim ve mücadelesi ile mahalle sakinlerinin teveccühünü kazanıyor.

Yozgat'ta 268 seçmeni bulunan Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi muhtar adayı 5 çocuk ve 12 torun sahibi Hakkı Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kala seçim çalışmalarına hız verdi. İlerleyen yaşına rağmen enerjisi ve dinamiği ile dikkatleri üzerine çeken 83 yaşındaki Şahin, her gün kapı kapı dolaşıp seçmenlerinden destek istiyor. Yozgat'ın en yaşlı mahalle muhtar adayı unvanına sahip Şahin, kentte olduğu kadar mahallesinde de büyük ilgi görüyor. Seçimlere iddialı hazırlanan Şahin, mahalle muhtarlığını kazanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Gençlik döneminde taş duvar ustalığı yaptığını söyleyen ve ilerleyen yaşına rağmen halen boş zamanlarında duvar örerek vakit geçiren Şahin, geçen dönem de aday olduğunu ancak bazı nedenlerden dolayı adaylığını geri çektiğini söyledi.

"Muhtarlığı kazanacağım"

Bu dönem yeniden aday olan Şahin iddialı olduğunu belirterek mahallelerinde 268 seçmenin bulunduğunu ifade etti. Şahin, "Mahalleli beni seviyor, zaten bana ilgileri olmasa muhtar adayı olmazdım. Rabbim izin verirse muhtarlığı kazanacağım, buna da inanıyorum. İnanmasam zaten bu seçime girmezdim. Çalışmalarım da devam ediyor, iddialıyım. Muhtar olduğumda mahallemize ne gerekiyorsa onu yaptıracağım. Çeşmeleri, parkları, yolları yaptıracağım. Elimden geldiği kadar gayret edip mahallem için çalışacağım." dedi.