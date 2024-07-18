Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 48'i asılsız çıktı - Son Dakika
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Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 48'i asılsız çıktı

Yozgat Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 48'inin asılsız olduğunu duyurdu. 6 ayda 196 bin 522 ihbarın yapıldığı belirtilirken, gereksiz ve asılsız aramalara yüksek idari para cezaları uygulandığı ifade edildi.

18.07.2024 14:53
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Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 48'inin asılsız olduğu bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 6 ayda 196 bin 522 ihbar geldiği, bunlardan yüzde 48'inin asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz, asılsız aramalarda 1980 lira, tekrarında ise iki katı idari para cezası uygulanmaktadır. 4 kişiye 7 bin 920 lira idari para cezası uygulandı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarların yüzde 48'i asılsız çıktı - Son Dakika

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